Casa de Pensii Cluj: Se elberează biletele de tratament pentru seria 14

15 septembrie 20250 commentarii

 

Casa Județeană de Pensii Cluj pune la dispoziția beneficiarilor biletele de tratament pentru seria 14. Acestea se pot ridica de la sediul instituției, ghişeele nr. 7 – 8 conform programului de lucru, de luni până joi, între orele 8.00 – 14.00, iar vineri între orele 8.00-13.00. Ultima zi de ridicare este 23 septembrie. Redistribuirea biletelor de tratament pentru seria 14 va avea loc în data de 24 septembrie. În conformitate cu Ordinul nr. 118/13.02.2025 al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, pot beneficia de bilete de tratament în limita locurilor disponibile solicitanții care dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare cu următoarele documente: cerere tip; bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist; alte documente, după caz. Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată la notarul public din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament.

