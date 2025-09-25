EVENIMENT

Cardinalul Lucian Mureşan va fi înmormântat luni la Blaj

25 septembrie 2025

Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, care a trecut la cele veşnice joi, la vârsta de 94 de ani, va fi înmormântat luni, 29 septembrie, la Blaj.

Potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, de către Biroul de Presă al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, până la înmormântarea Cardinalului, în toate bisericile greco-catolice vor fi trase clopotele zilnic, la ora 12:00, iar toate bisericile şi instituţiile Bisericii Greco-Catolice vor arbora drapele negre.

„În ziua de luni, 29 septembrie 2025, în Catedrala ‘Sfânta Treime’ din Blaj, la ora 11:00 va avea loc Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie urmată de Slujba Înmormântării. (…). Toţi celebranţii vor îmbrăca veşminte luminate”, se menţionează în comunicatul privind funeraliile celui de-al treilea cardinal greco-catolic.

Potrivit acestuia, transferul sicriului cu trupul Cardinalului Lucian va avea loc vineri, la ora 18:00, când se va porni într-o procesiune de la Castelul Mitropolitan spre Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj, unde sunt invitaţi să ia parte, alături de ierarhi şi cler, şi credincioşi.

„La ora 18:30, trupul Preafericirii Sale va fi depus în Catedrală, unde se va celebra Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur şi rânduiala Parastasului, urmate de un program de rugăciune continuă. Cei care doresc ca prin rugăciune să îi aducă un ultim omagiu, o vor putea face în timpul dintre celebrările Sfintelor Liturghii, în intervalul orar 07:00 – 22:00. Până la înmormântarea Preafericirii Sale, în toate bisericile greco-catolice vor fi trase clopotele la ora 12:00, iar la toate Sfintele Liturghii, după ectenia stăruitoare, înainte de Heruvic, se va rosti ectenia morţilor pentru odihna cea veşnică a Întâistătătorului Bisericii noastre. De asemenea, toate bisericile şi instituţiile Bisericii Greco-Catolice vor arbora drapele negre”, se arată în comunicat.

Preoţii care nu vor putea participa la Slujba Înmormântării vor celebra în parohia proprie, în ziua înmormântării, Sfânta Liturghie cu Panihida la intenţia odihnei sufletului Preafericitului Părinte Cardinal Lucian.

„Conform tradiţiei Bisericii noastre, fiecare preot este rugat să celebreze şapte Sfinte Liturghii la intenţia odihnei sufletului Arhipăstorului nostru”, mai precizează Biroul de Presă al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş.

ziarulfaclia.ro
