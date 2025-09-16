CULTURĂ

„Caravana de Constanța” ajunge la Blaj

16 septembrie 20250 commentarii

În cadrul proiectului inițiat de ÎPS Teodosie Arhiepiscopul Tomisului, „Caravana de Constanța” – ajunge joi 18 septembrie, la Blaj. Cu ocazia respectivă, la sediul Muzeului de Istorie „Augustin Bunea” din localitate, va avea loc un dublu eveniment cultural, alcătuit din donație și lansare de carte.

În prima parte a programului, din partea ÎPS Teodosie Arhiepiscopul Tomisului, scriitorul clujean Ioan Ciorca va înmâna Muzeului de Istorie „Augustin Bunea”, un exemplar din colecția „Ecoul Eternității” alcătuită din 28 de volume, însumând prima adaptare integrală în versuri a celor 66 de cărți ale Scripturii, respectiv Vechiul și Noul Testament. Colecția începută la Blaj în anul 2021 cuprinzând 12 volume, s-a finalizat la Constanța în anul 2024 cu Biblia având binecuvântarea și sprijinul ÎPS Teodosie Arhiepiscopul Tomisului. Colecția va fi așezată în sala Școlii Ardelene a Muzeului blăjean, alături de Biblia lui Samuil Micu și de Biblia în versuri de la Cluj. Evenimentului se va încheia cu lansarea cărților intitulate „Evangheliile după Matei, Marcu, Luca și Ioan – adaptare în versuri” și „Versurui de rugăciune” ale scriitorului Ioan Ciorca.

