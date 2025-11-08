INTERNE

Captură de zile mari. Aproape 7 kg de mercur ridicate dintr-o localitate clujeană

Captură impresionantă a polițiștilor clujeni! În data de 8 noiembrie a.c., în jurul orei 10:00, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au depistat, în localitatea Mihai Viteazu, un bărbat de 56 de ani, din aceeași comună, care transporta cu autoturismul său 6,8 kilograme de mercur.

Potrivit informațiilor obținute în urma cercetărilor, acesta intenționa să vândă substanța contra sumei de aproximativ 7.000 de euro.

Cantitatea de mercur a fost ridicată de polițiști, iar în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „trafic de produse sau substanțe toxice”, faptă prevăzută de Codul penal.

