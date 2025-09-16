EDITORIAL

Captivul unei lumi ireale, cu identitatea pe care ți-o dorești

16 septembrie 20250 commentarii

Primul mesaj electronic între două calculatoare aflate la distanță a avut loc în luna septembrie 1969, iar lucrul acesta, în timp, a luat numele de internet. Acest fapt, de neimaginat până atunci, a fost realizat de studentul programator Charles Kline, la University of California, în Los Angeles (UCLA). În timp, internetul a devenit parte integrantă a vieții și este foarte greu să ne imaginăm cum ar fi viața fără el.

You need to be logged in to view the rest of the content. Te rugam . Nu sunteti inca membru ? Inscrieti-va

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Iluzia influenței

Echilibrul… dezechilibrului

10 septembrie

„De ce-o scumpit Maniu dohanu’?”!

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.