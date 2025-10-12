RELIGIE

Cântările cerului au răsunat la Cluj-Napoca din glasurile a aproape 4.000 de tineri ortodocși

12 octombrie 2025

Cel mai mare cor al tinerilor ortodocși din România, format din aproximativ 4000 de copii și tineri din 33 de județe ale țării și din străinătate, a cântat sâmbătă, 11 octombrie 2025, la Sala Polivalentă (BT Arena) din Cluj-Napoca, în cadrul evenimentului muzical „Cântările Cerului”, ediția a III-a, organizat de Organizația Creștină „Agape”, au anunțat reprezentanții Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului. Evenimentul unic în țară a constat într-un concert de pricesne și cântări religioase dedicate Mântuitorului Iisus Hristos și a Maicii Domnului, promovând valorile morale în rândul tinerilor. Totodată, cu acest prilej au fost strânse fonduri pentru mai multe campanii umanitare și proiecte sociale.

La manifestare au fost prezenți ÎPS Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a PS Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și Liviu Baltă, realizatorul evenimentului muzical „Cântările Cerului” și director executiv al Organizației Creștine „Agape”. Potrivit aceleiași surse, cei aproximativ 4.000 de coriști au fost dirijați de părintele Ciprian Taloș de la Parohia „Nașterea Domnului” din Cluj-Napoca. Cântecele religioase închinate Domnului Iisus Hristos și Maicii Domnului au făcut parte din tezaurul de cântări al Asociaţiei misionare „Oastea Domnului” din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. În plus, au mai evoluat arhidiaconul Ionuț Boancheș, tenor – Corala „Armonia”, soprana Rut Iovescu – Filarmonica Banatul Timișoara, Rareș Prisăcariu – câștigătorul finalei Românii au talent 2023, Andrei Nicolae Bulac – vioară, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, Evelina Andrieș – harpă, Filarmonica de Stat Brașov, Maria Taloș – pian, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Marc Kincses – bariton, Opera Maghiară de Stat Cluj-Napoca, Emanuel Teoc – tenor, Corul de Cameră „Cappella Transylvanica”.

Reamintim faptul că manifestarea „Cântările Cerului” a fost inițiată de Organizația Creștină „Agape” din Cluj-Napoca, pentru prima dată în anul 2023, an proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „An comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)”. Prima ediție, desfășurată în fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, a reunit un cor de 550 de tineri, care au cântat împreună în semn de mărturisire a credinței. 

T.S.

sursă foto: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului/Ionuț Chifa și Darius Echim

 

