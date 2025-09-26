EDUCAȚIE

Când au loc simulările județene la Bacalaureat şi Evaluarea Națională

26 septembrie 20250 commentarii

Simulările județene la Bacalaureat şi Evaluarea Națională vor avea loc în luna decembrie 2025, au fost anunțați recent directorii de școli de către reprezentanții Inspectoratului Şcolar Județean (ISJ) Cluj. Aceștia adaugă în informarea respectivă că organizarea simulărilor județene la probele scrise are ca scop o mai bună pregătire a elevilor din clasele terminale care la sfârșitul acestui an școlar urmează să susțină examenele naționale de Evaluare Națională, respectiv Bacalaureat. Subiectele la probele scrise vor fi elaborate la nivelul ISJ Cluj și se transmit doar în ziua fiecărei probe, la ora 8.00. După finalizarea simulării și corectarea lucrărilor, cadrele didactice vor trebui să elaboreze un plan de măsuri care să vizeze îmbunătățirea rezultatelor.

Așadar, în informarea adresată directorilor de școli, reprezentanții ISJ Cluj anunță că elevii de clasa a VIII-a vor susține simularea județeană pentru Evaluarea Națională, în perioada 8-10 decembrie 2025, proba scrisă la Limba şi literatura română – 8 decembrie 2025, proba scrisă la Matematică – 9 decembrie 2025 și proba la Limba şi literatura maternă – 10 decembrie 2025. Totodată, simularea județeană pentru examenul național de Bacalaureat se va desfășura în perioada 15-18 decembrie 2025. Proba scrisă la Limba şi literatura română (Proba E.a) se va organiza în data de 15 decembrie 2025, proba Matematică/Istorie (Proba E.c) – 16 decembrie 2025, proba la alegere (Proba E.d) – 17 decembrie 2025 și proba scrisă la Limba şi literatura maternă – 18 decembrie 2025. Subiectele, unice la nivel județean, corespunzătoare fiecărei probe, elaborate la nivelul Inspectoratului Şcolar Județean Cluj, vor fi transmise pe adresele de e-mail ale şcolilor în dimineața fiecărei probe la ora 8,00. La nivelul fiecărei şcoli, dacă se impune, se va elabora şi aplica un orar special pentru aceste zile. Fiecare lucrare scrisă va fi evaluată în mod fizic (nu va fi scanată) la nivelul unității de învățământ, de doi profesori de specialitate. Notele obținute de candidați vor fi trecute în catalog doar la cererea scrisă a elevului. În termen de o săptămână de la finalizarea simulării, unitățile de învățământ vor trebui să elaboreze un raport cuprinzând datele statistice privind participarea și rezultatele obținute de elevi şi un plan de măsuri care să vizeze îmbunătățirea rezultatelor.

Părinții și elevii care studiază în clasele terminale, clasa a VIII-a sau clasa a VIII-a, și doresc să cunoască conținuturile pentru fiecare probă scrisă, pentru o pregătire temeinică, pot accesa https://www.isjcj.ro/simulari-judetene-2025-2026/ în acest sens.

Tia SÎRCA

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Înscrieri cursuri de formare ca subofițeri sanitari

UBB: Competiţia mondială de studii de caz de business a fost câştigată de studenţi din Spania

Studenții UTCN, premiați pentru design inovator. Cum se vede Strada Potaissa prin ochii lor. Galerie foto

Cardinalul Lucian Mureșan – o viață închinată credinței

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.