Campanie de colectare a deșeurilor vegetale

14 octombrie 20250 commentarii

Primăria Municipiului Cluj-Napoca și SUPERCOM S.A. desfășoară o campanie de colectare gratuită a deșeurilor vegetale de la populația municipiului Cluj-Napoca.

Campania se derulează începând de azi, 14 octombrie, pe parcursul întregii luni, în zilele de marți (21.10.2025 și 28.10.2025), joi (16.10.2025 și 23.10.2025), sâmbătă (18.10.2025 și 25.10.2025), în intervalul 08.00 și 16.00, la punctele de colectare amenajate pe strada Tăietura Turcului f.n. și strada Fabricii f.n.

Colectarea deșeurilor în cadrul campaniei se va realiza prin aport voluntar, ceea ce presupune predarea deșeurilor vegetale de către clujeni la punctele de colectare menționate.

Cantitatea maximă acceptată la colectare cu titlu gratuit este de 2mc/persoană. Operatorul de salubritate va colecta iarba/frunze, depozitate în saci, iar crengile legate în mănunchiuri pentru o manipulare mai eficientă.

Persoanele fizice din gospodăriile individuale care doresc colectarea deșeurilor vegetale direct de la domiciliu se pot adresa operatorului de salubritate SUPERCOM S.A., la adresa de e-mail cluj@supercom.ro sau la numărul de telefon 0264/954, serviciul fiind contra cost.

