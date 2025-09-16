EVENIMENT

Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra

16 septembrie 20250 commentarii

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, au declarat, marți, pentru AGERPRES, surse judiciare.

În același dosar, ar fi fost trimis în judecată și mercenarul Horațiu Potra.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

AGERPRES

