EXTERNE

Budapesta contrazice Washingtonul: Ungaria susține că a obținut o exceptare nelimitată de la sancțiunile americane privind importurile de petrol și gaze rusești

9 noiembrie 20250 commentarii

Ungaria a susţinut sâmbătă că a obţinut o exceptare pe termen nelimitat de la sancţiunile americane menite să împiedice importurile de petrol şi gaze ruseşti, contrazicându-l astfel pe un reprezentant al Casei Albe care afirmase vineri că această exceptare se aplică doar pentru un an, transmite Reuters.

Preşedintele american Donald Trump a impus luna trecută sancţiuni directe împotriva Rusiei vizând în special giganţii petrolieri Rosneft şi Lukoil, o decizie ce ameninţă cu noi sancţiuni entităţile ce achiziţionează petrol rusesc de la aceste companii.

”Prim-ministrul a fost clar. El a convenit cu preşedintele SUA că am obţinut o exceptare nelimitată de la sancţiuni. Nu există nicio sancţiune asupra transporturilor de petrol şi gaz către Ungaria, pentru o perioadă nelimitată”, a scris ministrul de externe ungar Peter Szijjarto pe Facebook.

Premierul ungar Viktor Orban, un aliat de multă vreme al lui Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu preşedintele SUA, aceasta fiind prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere.

După încheierea întrevederii, un reprezentant al Casei Albe a anunţat că Washingtonul i-a acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile americane menite să împiedice importurile de petrol şi gaze ruseşti.

El a precizat, însă, că Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat (GNL) american în baza unor contracte în valoare totală de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Ungaria şi-a menţinut dependenţa de gazul şi petrolul ruseşti chiar şi după începerea războiului din Ucraina în februarie 2022, ceea ce i-a atras critici dure din partea mai multor ţări din Uniunea Europeană şi NATO.

Datele Fondului Monetar Internaţional (FMI) arată că în 2024 Ungaria a importat din Rusia 74% din necesarul său de gaz şi 86% din cel de petrol.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Meghan Markle se pregăteşte să revină în lumea filmului

COVID-19/ Un studiu confirmă beneficiile vaccinării la copii şi adolescenţi

Trump versus Mamdani: Confruntarea care va urma

Cehia – Guvernul Fiala demisionează pentru a deschide calea executivului ce va fi condus de Babis

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.