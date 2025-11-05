EDITORIAL

Black Friday: ritualuri ale pieței

5 noiembrie 20250 commentarii

De câțiva ani, luna noiembrie și-a pierdut sensul ei de interludiu al iernii, de preambul tăcut al sărbătorilor. Ea marchează, mai degrabă, începutul unei perioade de intensitate economică: Black Friday, Cyber Week, apoi săptămâni întregi de reduceri care se prelungesc până după Anul Nou. Dintr-un punct de vedere aparent banal, acest fenomen este doar expresia unei piețe dinamice, a unei societăți de consum maturizate. Dar, în profunzime, această conversie simbolică, trecerea de la o etapă de introspecție și reînnoire morală la una de hiperactivitate comercială, trădează o mutație mai amplă: transformarea totală a valorilor în marfă și a spiritualității în economie.

