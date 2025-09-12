EVENIMENT

Biciclist accidentat mortal la Jucu de Mijloc

12 septembrie 20250 commentarii

Un biciclist a fost accidentat mortal vineri dimineața în timp ce se deplasa pe raza localității Jucu Mijloc.

Tragedia a avut loc în jurul orei 7 iar la fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca.

În momentul în care echipajele de salvatori au ajuns la fața locului, bărbatul era în stop cardio-respirator, fiind întreprinse manevre de resuscitare de către polițiștii trimiși la misiune. Manevrele de resuscitare au fost preluate de către paramedici, respectiv echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă, însă din păcate victima de aproximativ 50 de ani a fost declarată decedată. Totodată, în urma accidentului, două autoutilitare și un autoturism au fost ușor avariate.

La misiune au luat parte o autospecială cu modul de descarcerare și două echipaje SMURD, dintre care unul de terapie intensivă mobilă.

IPJ Cluj a anunțat că din primele verificări a reieșit că un bărbat de 55 de ani, din comuna Iclod, aflat la volanul unei autoutilitare care se deplasa înspre Cluj-Napoca, ar fi accidentat un bărbat de 51 de ani, aflat în traversare pe trecerea pentru pietoni, pe lângă bicicletă. În urma impactului, un alt autoturism, condus în aceeași direcție de un bărbat de 51 de ani, din municipiul Gherla, ar fi intrat în coliziune cu autoutilitara, pe fondul nerespectării distanței regulamentare în mers.

„Primul echipaj de poliție ajuns la fața locului a inițiat manevrele de resuscitare, acestea fiind preluate și continuate ulterior de echipajul medical al ISU Cluj. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul bărbatului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier”, a transmis IPJ Cluj.

_Pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, polițiștii reamintesc conducătorilor auto că siguranța tuturor participanților la trafic este responsabilitatea fiecăruia._

„Reduceți viteza imediat ce vă apropiați de trecerile pentru pietoni și fiți pregătiți să opriți. Păstrați întotdeauna o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față și nu vă angajați în depășiri în zonele cu risc sau în apropierea trecerilor pentru pietoni. Acordați prioritate tuturor pietonilor și manifestați atenție sporită față de orice participant la trafic”, precizează Poliția.

 

