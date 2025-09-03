EXTERNE

Beijing. Putin declară că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE

3 septembrie 20250 commentarii

Reuters

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că Moscova nu s-a opus niciodată potenţialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană şi că a considerat că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securităţii atât a Rusiei, cât şi a Ucrainei. Vorbind în China în timpul unei vizite, Putin a susţinut că afirmaţiile liderilor europeni conform cărora Rusia va ataca într-o zi mai adânc în Europa sunt „isterie” şi „poveşti de groază”.

„În ceea ce priveşte planurile agresive ale Rusiei faţă de Europa, vreau să subliniez încă o dată că acestea sunt o absurditate completă şi nu au absolut nicio bază”, a insistat Putin la începutul întâlnirii de la Beijing, transmisă în direct la televiziunea rusă, relatează EFE.

Putin i-a acuzat pe europeni, pe care i-a numit „specialişti în filme de groază”, că încearcă în mod continuu să stârnească „isterie pe seama faptului că Rusia ar plănui să atace Europa”.

„Cred că pentru o persoană înţeleaptă, aceasta este o provocare clară sau (un caz de) incompetenţă totală (…) Rusia nu a avut niciodată, nu are şi nu va avea niciodată dorinţa de a ataca pe cineva”, a afirmat el. În privinţa invadării Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, Putin a afirmat că Rusia a fost forţată să reacţioneze la ceea ce a numit încercarea Occidentului, cu ajutorul alianţei militare NATO, de „a absorbi practic întregul spaţiu postsovietic”, care include Ucraina, având în vedere implicaţiile de securitate pentru Moscova. „A trebuit să reacţionăm”, a susţinut preşedintele rus. Putin a subliniat că, pentru Rusia, aderarea Ucrainei la NATO este „inadmisibilă”.

„În ceea ce priveşte aderarea Ucrainei la UE, nu ne-am opus niciodată la aceasta”, i-a spus Putin prim-ministrului slovac Robert Fico, în timpul unor convorbiri în China. „În ceea ce priveşte NATO, aceasta este o altă problemă”, a adăugat el.

„Securitatea” Rusiei nu ar trebui să fie compromisă de un acord de pace cu Ucraina, a continuat el. „Este decizia Ucrainei cum să îşi asigure securitatea”, a declarat Putin. „Dar securitatea sa (…) nu poate fi asigurată în detrimentul celei a altor ţări, inclusiv a Rusiei”, a subliniat el.

Putin a amintit că a discutat despre securitatea Ucrainei la summitul său din 15 august din Alaska cu preşedintele american Donald Trump.

„Există opţiuni pentru asigurarea securităţii Ucrainei în cazul încheierii conflictului”, a declarat Putin. „Şi mi se pare că există o oportunitate de a găsi un consens aici”, a insistat el.

În fine, Putin a mai declarat că a apreciat „foarte mult” diplomaţia „independentă” a Slovaciei, la întâlnirea sa cu premierul slovac Robert Fico, cunoscut pentru poziţia sa prorusă.

La rândul său, Fico, i-a cerut marţi preşedintelui rus Vladimir Putin să transmită un mesaj liderilor europeni înainte de reuniunea pe care premierul slovac o va avea vineri cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Pot să transmit mesajul dumneavoastră colegilor mei (din Uniunea Europeană)?”, l-a întrebat Fico pe liderul de la Kremlin.

