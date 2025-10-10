ADMINISTRAȚIE

Baza 71 Aeriană bombardată de contestații. Lucrările de modernizare a aeroportului militar de la Câmpia Turzii, în aer

10 octombrie 20250 commentarii

Modernizarea Bazei 71 Aeriene de la Câmpia Turzii, un proiect strategic pentru infrastructura de apărare a României și a NATO, riscă să fie împinsă din nou în impas. Un val de contestații depuse de companii eliminate din cursă blochează procedura de licitație și pune sub semnul întrebării respectarea calendarului de execuție al lucrărilor.

Cel mai mare proiect de infrastructură militară din Transilvania-modernizarea Bazei 71 Aeriene de la Câmpia Turzii bate pasul pe loc din cauza valului de contestații făcute de companii care doresc să realizeze lucrările. Deși instanța a decis că procedura de atribuire a contractului pentru faza a doua poate continua, licitația de peste 446 milioane lei rămâne în aer până la o decizie a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor vis-a-vis de o contestație făcută de o asociere de firme care a dorit să obțină contractul de lucrări.

Un proiect strategic pentru apărarea României și a NATO

You need to be logged in to view the rest of the content. Te rugam . Nu sunteti inca membru ? Inscrieti-va

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Consiliul Județean a demarat lucrări de întreținere pe sectorul Gârbău – Aghireș – Leghia – DN1, situat pe DJ 108C

Exclusiv | Licitație blocată pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj

Acoperișul școlii din Vultureni, reabilitat cu sprijinul Consiliului Județean

Se toarnă asfalt între Valea Ierii și drumul ce duce spre Finișel

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.