Bătălia cu evaziunea fiscală la Cluj

4 noiembrie 20250 commentarii

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a demarat o amplă acțiune împotriva evaziunii fiscale, dispunând măsuri asigurătorii în patru dosare penale ce vizează administratori de societăți comerciale acuzați de reținerea și neplata contribuțiilor fiscale. Prejudiciul total estimat depășește 1,05 milioane de lei.

Primul dosar penal vizează o persoană juridică și administratorul acesteia, cercetați pentru 13 acte materiale de reținere și neplată a obligațiilor fiscale aferente perioadei aprilie 2022 – februarie 2024. Prejudiciul estimat este de 132.121 lei, din care 30.841 lei au fost achitați ulterior termenului legal. Măsurile asigurătorii au fost dispuse până la concurența sumei de 102.280 lei.

În al doilea dosar, un administrator este cercetat pentru 14 acte materiale de neplată a contribuțiilor reținute la sursă, aferente perioadei 25 mai 2022 – 25 iunie 2023. Prejudiciul estimat este de 35.519 lei, sumă pentru care s-au instituit măsuri asigurătorii.

Al treilea dosar are ca obiect cercetarea unei societăți comerciale și a administratorului său pentru 12 acte materiale de reținere și neplată a contribuțiilor aferente salariilor angajaților, în perioada mai 2022 – noiembrie 2023. Valoarea prejudiciului estimat este de 89.098 lei.

În cel de-al patrulea dosar, o persoană juridică și administratorul acesteia sunt cercetați pentru 21 de acte materiale de reținere și neplată a contribuțiilor aferente perioadei aprilie 2022 – aprilie 2024, prejudiciul ridicându-se la 797.792 lei.

În toate cele patru cauze, cercetările se desfășoară sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 6¹ alin. (1) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, privind forma continuată a faptei.

