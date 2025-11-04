INTERNE

Bărbat reținut în cadrul operațiunii Jupiter

4 noiembrie 20250 commentarii

În cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii specializați în investigarea criminalității economico-financiare din Cluj, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, marți, 4 noiembrie 2025, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

Anunțul a fost făcut de către reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj care au mai informat că din cercetările efectuate a rezultat faptul că, un bărbat, de 41 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, cu ajutorul unui alt bărbat de 36 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi încheiat patru contracte de credit ce au avut ca scop achiziționarea în sistem leasing a patru autovehicule, știind că nu va achita ratele aferente contractelor de credit. Astfel, bărbatul ar fi cauzat un prejudiciu în valoare de aproximativ 380.000 de lei. Ca urmare, față de bărbatul de 41 de ani, s-a luat măsura reținerii, pentru 24 de ore. Totodată, activitățile polițiștilor au beneficiat de sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj.

T.S.

