Bărbat reținut 24 de ore pentru conducere sub influența alcoolului la Cluj-Napoca

4 septembrie 20250 commentarii

La data de 31 august, polițiștii Secției 1 Cluj-Napoca au depistat un bărbat în vârstă de 41 de ani care conducea un autoturism pe strada Oașului sub influența alcoolului.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost transportat la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice.

Pe baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

