INTERNE

Bărbat, rănit de un utilaj agricol la Dealu Neagru. A fost dus cu elicopterul la spital

14 noiembrie 20250 commentarii

Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit vineri, 15 noiembrie 2025, pentru a salva un bărbat prins într-un utilaj agricol, informează reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Cluj. Bărbatul a fost transportat la spital cu elicoterul.

Citând aceleași surse, misiunea a avut loc pe un teren din localitatea Dealu Negru, comuna Călățele, iar la fața locului s-au deplasat o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj SAJ. Pentru a susține partea medicală, în sprijin a aterizat și elicopterul SMURD de la Târgu Mureș. Până la sosirea forțelor de intervenție, bărbatul a fost eliberat din utilaj de către mai multe persoane. Victima, de aproximativ 60 de ani, a fost în permanență conștientă și cooperantă. Bărbatul a primit îngrijiri medicale și a fost ulterior transportat la spital cu elicopterul.”, anunță salvatorii clujeni.

T.S.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Recomandări pentru iubitorii muntelui

Nouă ambulanțe moderne înnoiesc flota SMURD și ISU Cluj

Primarul Emil Boc: Suntem victime colaterale, ancheta nu privește Primăria

Accident rutier la Fundătura. Trei bărbați au primit îngrijiri medicale, doi transportați la spital

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.