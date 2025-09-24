Actualitate

Bărbat din Turda, arestat pentru tâlhărie și furt

24 septembrie 20250 commentarii

Un bărbat, de 36 de ani, din municipiul Turda, a fost arestat pentru 30 de zile, fiind cercetat de polițiști pentru tâlhărie calificată și furt calificat în formă continuată, informează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

În data de 23 septembrie 2025, în urma activităților desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda, a fost pus în executare un mandat de aducere emis pe numele unui bărbat de 36 de ani din municipiul Turda. Acesta este bănuit de comiterea mai multor infracțiuni precum tâlhărie calificată și furt calificat în formă continuată, în scopul sustragerii de bunuri. În fapt, în perioada februarie–septembrie 2025, bărbatul ar fi pătruns prin efracție sau profitând de neasigurarea unor imobile, în mai multe locații din municipiul Turda. În unele situații ar fi fost surprins în flagrant, iar într-un caz ar fi recurs la acte de violență pentru a-și asigura scăparea. Prejudiciul constă în sume de bani și bunuri precum telefoane mobile și alte obiecte de uz personal, toate în valoare de aproximativ 4.000 de lei, fiind recuperat parțial”, au transmis polițiștii clujeni.

În cauză, în data de 23 septembrie 2025, s-a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, iar ulterior a fost admisă de către judecătorul de drepturi și libertăți propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activități infracționale.

T.S.

