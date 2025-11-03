INTERNE

Bărbat accidentat grav pe trecerea de pietoni

3 noiembrie 20250 commentarii

Un bărbat de 37 de ani a fost accidentat luni dimineața în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 23 septembrie a.c., în jurul orei 09:30, pe strada Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca, în zona trecerii de pietoni situate la intersecția cu strada Universității.

Conform primelor informații, un bărbat de 37 de ani, din Cluj-Napoca, aflat la volanul unui autoturism care circula în direcția Calea Turzii, ar fi accidentat un bărbat de 37 de ani din municipiul Dej. Acesta se afla în traversarea părții carosabile pe trecerea de pietoni nesemaforizată. În urma impactului, pietonul a necesitat îngrijiri medicale. Ambii participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactiate a tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.

