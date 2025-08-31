EVENIMENT

Autocarul răsturnat pe dealul Dumbrava transporta persoane cu dizabilități. Era înmatriculat în județul Neamț

Autocarul răsturnat pe dealul Dumbrava din județul Cluj este înmatriculat în județul Neamț și transporta persoane cu dizabilități. Din datele prezentate de ISU Cluj reiese că una dintre persoane este în stop cardio respirator, fiind supusă manevrelor de resuscitare.

În autocar se aflau 21 de persoane, potrivit informațiilor oficiale. „Celelalte persoane implicate sunt conștiente și cooperante, urmând a se stabili cine va fi transportat la spital”, a precizat ISU Cluj.

Traficul în zonă este blocat. Între timp s-a produs un alt accident între Șaula și Izvorul Crișului. ISU a anunțat că nu sunt persoane încarcerate.

Accidentul în care un autocar s-a răsturnat, duminică, în localitatea Dumbrava, soldat cu decesul unui bărbat şi nouă persoane rănite, a fost cauzat de neadaptarea vitezei la condiţiile de drum într-o curbă, potrivit IPJ Cluj.

„La data de 31 august a.c., în jurul orei 16:15, a fost înregistrat un accident de circulaţie pe DN1 E60, în localitatea Dumbrava, fiind implicat un autocar. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că un bărbat de 44 de ani, aflat la volanul unui autocar în care se aflau 20 de pasageri, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum într-o curbă la stânga, ar fi pierdut controlul direcţiei de deplasare, vehiculul răsturnându-se în afara părţii carosabile. În urma evenimentului, din nefericire, un bărbat de 72 de ani a decedat, iar 9 persoane au fost transportate la spital. Totodată, la faţa locului a fost solicitată intervenţia elicopterelor SMURD, pentru acordarea îngrijirilor suplimentare. Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ”, informează IPJ Cluj.

Salvatorii care au intervenit la locul accidentului au constatat că în autocarul se aflau 21 de persoane. „Una dintre acestea era încarcerată, astfel că pompierii au extras-o în cel mai scurt timp şi au predat-o echipajelor medicale. Bărbatul de aproximativ 70 de ani se afla în stop cardio-respirator, s-au aplicat imediat manevre de resuscitare, însă din nefericire a fost declarat decesul”, se arată într-o informare a ISU Cluj.

Potrivit sursei citate, nouă persoane au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate.

De asemenea, aplicabilitatea Planului Roşu a încetat.

