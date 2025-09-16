EXTERNE

Australia: Un raport prezice efecte „în cascadă” ale schimbărilor climatice

16 septembrie 20250 commentarii

 

Creşterea temperaturilor va avea efecte „în cascadă, combinate şi simultane” asupra vieţii australienilor, avertizează un raport publicat luni, înainte de anunţarea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale ţării în această săptămână, relatează AFP.

De exemplu, peste 1,5 milioane din cei 27 de milioane de locuitori ai ţării trăiesc în zone despre care ar urma să fie afectate de creşterea nivelului mării până în 2050, an în care se aşteaptă ca decesele legate de caniculă în zona metropolitană Sydney să crească cu peste 400% faţă de nivelurile actuale, potrivit evaluării naţionale a riscurilor climatice.

„Ne confruntăm cu schimbări climatice chiar în acest moment. Nu mai este o prognoză, o proiecţie sau o predicţie – este o realitate care se produce în direct şi este prea târziu pentru a evita toate consecinţele”, a avertizat ministrul australian al climei, Chris Bowen.

