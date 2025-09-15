EXTERNE

Australia aprobă primul vaccin pentru koala

15 septembrie 2025

Un vaccin menit să protejeze koala de infecţia cu chlamydia a fost aprobat în premieră în Australia, un demers care, potrivit oamenilor de ştiinţă, ar putea stopa răspândirea bolii letale care a devastat populaţia acestui marsupial îndrăgit, aflat pe cale de dispariţie, transmite Reuters.

Vaccinul, în doză unică, este în prezent gata de utilizare la nivel naţional în spitalele şi clinicile pentru animale sălbatice, dar şi pe teren.

Chlamydia, o infecţie cu transmitere sexuală, întâlnită şi la oameni, este responsabilă pentru până la jumătate din totalul deceselor exemplarelor de koala din sălbăticie. De asemenea, poate provoca infertilitate şi orbire.

„Unele colonii individuale se apropie în fiecare zi de dispariţie pe plan local”, a declarat Peter Timms, profesor de microbiologie la Universitatea Sunshine Coast, citat într-un comunicat.

Vaccinul, dezvoltat de echipa lui Timms după mai bine de un deceniu de cercetări, ar putea reduce riscul ca aceşti marsupiali să dezvolte simptome de chlamydia în perioada de reproducere şi ar putea reduce mortalitatea în rândul koala sălbatici cu cel puţin 65%.

„Acesta oferă trei niveluri de protecţie: reducerea infecţiei, prevenirea progresiei către boala clinică şi, în unele cazuri, inversarea simptomelor existente”, a declarat el.

Guvernul australian a alocat 76 de milioane de dolari australieni (50 de milioane de dolari americani) pentru salvarea koala.

