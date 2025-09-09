POLITICĂ

AUR depune moțiune simplă pe tema educației: „Este viitorul României”

9 septembrie 20250 commentarii

Parlamentarii AUR vor depune miercuri o moțiune simplă pe tema politicilor din educație, a anunțat liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu. Moțiunea intervine ca reacție la măsurile Guvernului Bolojan și ale ministrului Educației, Daniel David, considerate de parlamentari drept decizii care afectează grav sistemul educațional.

Peiu a criticat scăderea alocărilor financiare pentru educație, în condițiile în care România rămâne statul european cu cea mai mică pondere din PIB dedicată educației și cercetării și cu o rată a analfabetismului funcțional de 44%. „Este a noua oară după 1990 când se reglează dezechilibrele bugetare pe seama educației”, a afirmat Peiu.

Senatorul Sorin Lavric a subliniat nemulțumirea profesorilor, afectarea burselor și ideologizarea învățământului, iar senatoarea Luminița Păucean a declarat că „educația nu este o anexă contabilă, ci este viitorul României”. Ea a făcut apel la toți parlamentarii să voteze moțiunea „pentru copiii României și pentru viitorul acestei țări”.

Moțiunea va fi citită cel mai probabil luni, iar inițiatorii speră să atragă atenția asupra impactului măsurilor Guvernului asupra elevilor, profesorilor și școlilor din România.

 

