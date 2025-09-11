SPORT

Atacantul algerian Islam Slimani a semnat pentru CFR Cluj

11 septembrie 20250 commentarii

Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecţionatei algeriene, este noul atacant al echipei de fotbal CFR Cluj, a anunţat, joi, clubul din Gruia pe site-ul său oficial.

Slimani şi-a început impresionanta carieră la CR Belouizdad, în ţara natală, de unde s-a transferat la Sporting Lisabona, club pentru care a marcat în total 61 de goluri şi a oferit 16 pase decisive. Prestaţiile sale remarcabile i-au adus un transfer în Premier League, la Leicester, în Anglia îmbrăcând şi tricoul lui Newcastle. Acesta a mai evoluat şi la echipe importante din Ligue 1, precum AS Monaco, pentru care a jucat 18 meciuri, a marcat 9 goluri şi a reuşit 7 pase decisive, dar şi pentru Olympique Lyon sau Stade Brestois. De asemenea, atacantul a mai evoluat de-a lungul carierei şi în Turcia, la Fenerbahce, în Brazilia, pentru Coritiba, dar şi în Belgia, pentru Anderlecht, Westerlo şi Mechelen.

La nivel internaţional, Slimani reprezintă Algeria, pentru care a bifat 102 selecţii, reuşind să înscrie până acum 46 de goluri, fiind cel mai bun marcator din istoria reprezentativei ţării sale.

În anul 2019, alături de Algeria, a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni, iar în 2014 a participat la Cupa Mondială din Brazilia, unde a marcat 2 goluri. În 2013, Islam Slimani a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului din ţara sa.

Clujenii i-au achiziţionat în această vară pe atacantul nord-macedonean Marko Gjorgjievski (ultima oară la Sileks Kratovo), mijlocaşul kosovar Drilon Islami (FC Prishtina), mijlocaşul croat Karlo Muhar (Al-Orobah/Arabia Saudită), fundaşul croat Antonio Bosec (Slaven Belupo), atacantul Tudor Cociş (Sănătatea Cluj), fundaşul moldovean Daniel Dumbravanu (Messina), pe fundaşul nigerian Kenneth Omeruo (Kasimpaşa), pe portarul italian Alessandro Micai (Cosenza), pe mijlocaşul Andrei Cordea (Al-Tai), pe mijlocaşul francez Tidiane Keita (Petrolul Ploieşti), mijlocaşul Ovidiu Perianu (FCSB), pe fundaşul francez Kurt Zouma (Al-Orobah), pe fundaşul francez Marcus Coco (FC Nantes) şi pe portarul Octavian Vâlceanu (Concordia Chiajna), dar s-a şi despărţit de Marko Gjorgjievski (cedat la FC Hermannstadt), Antonio Bosec (contract reziliat), Tudor Cociş (Ştiinţa Poli Timişoara), Daniel Dumbravanu (împrumutat la FC Voluntari), Beni Nkololo (Panetolikos), mijlocaşul ofensiv ghanez Emmanuel Mensah (împrumutat la Gloria Bistriţa), Leo Bolgado (împrumutat la Rapid Bucureşti) şi Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj).

