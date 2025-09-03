SOCIAL

ARTA CARE VINDECĂ: Făclia de Cluj susține concertul caritabil pentru comunitatea din Broșteni

3 septembrie 20250 commentarii

Sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 18.00, Sala Dalles din București devine locul unde muzica, teatrul și dansul se unesc pentru a aduce speranță. Un spectacol caritabil cu peste 40 de artiști consacrați și tineri talentați este organizat pentru a sprijini oamenii din Broșteni, județul Suceava, grav afectați de inundații.

Făclia de Cluj va fi alături de această cauză. Concertul va fi transmis în direct de Prima News și Prima Play, pentru ca telespectatorii să se poată implica și să transforme generozitatea în ajutor concret.

Pe scenă îi veți întâlni pe Dorel Vișan, Dida Drăgan, Adrian Daminescu, Gheorghe Turda, Dan Puric, alături de artiști lirici, muzicieni și dansatori. Împreună, vor oferi o seară plină de emoție și solidaritate, demonstrând că arta are puterea de a aduce oamenii mai aproape unii de alții.

Spectacolul va fi prezentat de Silvia Dumitrescu și Emanuel Petran, regizorul evenimentului. O licitație cu obiecte și creații artistice donate special de personalitati ale vietii publice va contribui la strângerea de fonduri necesare reconstrucției comunității din Broșteni.

Cei care doresc să sprijine cauza pot face donații în conturile dedicate:

EUR: RO90BTRLEURCRT0074620401

RON: RO43BTRLRONCRT0074620401

USD: RO94BTRLUSDCRT0074620401

Prin artă, empatie și implicare, putem schimba destine și aduce alinare acolo unde este cea mai mare nevoie.

