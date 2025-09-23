DIVERSE

Armata României caută asistenți medicali

Ministerul Apărării Naționale recrutează noi subofițeri sanitari – asistenți medicali – care vor urma un curs special de pregătire și apoi vor lucra în unități militare sau spitale militare.

Cei interesați se pot înscrie până la 24 octombrie 2025, probele de selecție se vor desfășura până la 31 octombrie, iar examenul de admitere e programat pentru 17 decembrie 2025. Cursul de formare va avea loc între 26 ianuarie și 5 iunie 2026.

Cine poate participa

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii: să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă studii postliceale sau universitare în specialitatea asistență medicală generală și certificat valabil de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; să aibă vârsta de cel mult 45 de ani, împliniți la data acordării gradului și numirii în funcție.

Înscrierile sunt deschise atât pentru soldați și gradați profesioniști în activitate sau în rezervă, cât și pentru civili, din cadrul sau din afara MApN.

La final, participanții devin subofițeri sanitari cu grad militar și sunt repartizați pe posturi de asistenți medicali generaliști, fie în spitale militare, fie în unități ale Armatei României.

 

