Aproape 350 de mii de autoturisme înmatriculate în județul Cluj

4 noiembrie 20250 commentarii

Conform datelor Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV), parcul auto al județului Cluj a ajuns la 413863 de autovehicule. În ceea ce privește autoturismele, Clujul înregistrează 344550 unități. Conform datelo, în judeul Cluj mai sunt înregistrate 118 mopede, 12.862 de motocliclete, 2015 de autobuze și microbuze, 43365 de autovehicule pentru transportul mărfurilor (fără autotractoare), 7571 de autotractoare, 2192 de vehicule pentru scopuri speciale și 1190 de tractoare înmatriculate.

Această evidență actualizată reflectă dinamica în creștere a parcului auto din județul Cluj, determinată de dezvoltarea economică constantă, de intensificarea activităților comerciale și de numărul tot mai mare de cetățeni și societăți care își stabilesc reședința sau sediul în județ.

Menținerea unei evidențe corecte și actualizate a vehiculelor înmatriculate în județ reprezintă o componentă esențială a activității Serviciului Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor, aflat în coordonarea Instituției Prefectului – Județul Cluj. Datele prezentate confirmă trendul ascendent al numărului de înmatriculări, ceea ce reflectă dinamismul economiei locale și nivelul ridicat de mobilitate al clujenilor. În același timp, aceste informații sunt utile pentru planificarea infrastructurii rutiere, pentru analiza impactului asupra traficului și pentru îmbunătățirea serviciilor publice oferite populației. Activitatea Serviciului de Permise și Înmatriculări Auto este una dintre cele mai solicitate, iar profesionalismul angajaților garantează desfășurarea corectă și rapidă a procedurilor” a declarat doamna prefect Maria Forna.

