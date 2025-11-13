EVENIMENT

Aproape 100 de sesizări de scurgeri de gaz la imobile din județul Cluj. Șase clădiri au fost deconectate de la rețeaua de gaz

13 noiembrie 20250 commentarii

Șase imobile din județul Cluj au fost deconectate temporar de la rețeaua de gaze naturale, potrivit datelor prezentate de societatea CPL Concordia – Filiala Cluj, în cadrul unei ședințe de lucru organizate la Instituția Prefectului. Măsura a fost dispusă în data de 5 noiembrie 2025 și a vizat câte un imobil din localitățile Apahida, Aiton, Corpadea și Feldioara, respectiv două imobile din Sânnicoara.

Motivul principal al sistării alimentării cu gaze a fost lipsa efectuării lucrărilor de verificare tehnică periodică sau de revizie tehnică a instalațiilor de utilizare, conform prevederilor legale. Patru dintre imobile nu aveau realizată revizia tehnică obligatorie, care trebuie efectuată o dată la zece ani, iar în alte două cazuri lipseau verificările tehnice periodice, ce se impun la un interval de cel mult doi ani. Conform informării transmise, nu au existat situații de sistare a gazelor din motive de siguranță legate de scurgeri, iar din data de 5 noiembrie și până în prezent nu s-au mai înregistrat cazuri similare.

În perioada 7–10 noiembrie, operatorul Delgaz Grid a raportat, la rândul său, întreruperi ale alimentării cu gaze naturale la un imobil din Baciu, unul din Câmpia Turzii și trei imobile din municipiul Cluj-Napoca. Aceste situații au fost generate de deteriorarea unor branșamente în urma manevrelor auto, precum și de scurgeri minore de gaze.

Pentru o analiză amplă a situației, prefectul județului Cluj, doamna Maria Forna, a convocat o întâlnire de lucru la sediul Instituției Prefectului, având ca temă evaluarea stării infrastructurii de distribuție și a măsurilor pentru asigurarea continuității furnizării gazelor naturale în sezonul rece. La discuții au participat subprefectul Maria Buzaș Fekete, inspectorul-șef Gabriel Drînda din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” Cluj, reprezentanți ai Delgaz Grid S.A., prin directorul Radu Perșa, și ai CPL Concordia – Filiala Cluj, prin directorul Eugen Mocan.

Reprezentanții celor două companii au prezentat situația actualizată a rețelelor gestionate, stadiul verificărilor tehnice și măsurile luate pentru siguranța utilizatorilor finali. În același context, a fost analizat nivelul de pregătire pentru perioada de iarnă, precum și modalitățile de intervenție rapidă în cazul unor avarii sau situații de urgență.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” Cluj, de la începutul anului până în prezent au fost înregistrate 95 de sesizări privind posibile scurgeri de gaze, dintre care 61 confirmate, 48 în mediul urban și 13 în mediul rural. În toate aceste cazuri, alimentarea cu gaze a fost întreruptă temporar, ca măsură standard de siguranță. Remedierea defecțiunilor s-a realizat fie prin intervenția operatorilor de distribuție, fie de către consumatori, prin intermediul firmelor autorizate.

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a subliniat importanța colaborării între instituțiile implicate și operatorii economici, precum și rolul esențial al prevenției. „Asigurarea continuității furnizării gazelor naturale, mai ales în sezonul rece, reprezintă o prioritate pentru instituțiile statului și operatorii din domeniu. Printr-o colaborare strânsă și o planificare riguroasă, ne propunem să anticipăm și să gestionăm eficient orice situație care ar putea apărea, astfel încât cetățenii județului Cluj să beneficieze de servicii sigure și constante. Vom monitoriza atent această situație”, a declarat prefectul.

În încheiere, autoritățile atrag atenția asupra riscurilor asociate improvizațiilor la instalațiile de gaze. O țeavă fisurată, un racord neomologat sau un furtun deteriorat pot transforma o simplă neatenție într-un accident grav. Este recomandat ca lucrările de montaj, verificare sau reparație să fie efectuate exclusiv de firme autorizate, iar utilizatorii să efectueze periodic reviziile tehnice și să nu ignore mirosurile suspecte de gaz. Siguranța depinde, în cele din urmă, de responsabilitatea fiecărui consumator.

