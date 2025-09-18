SĂNĂTATE

Aparatură de ultimă generație la Spitalul Clinic Județean de Urgență

18 septembrie 20250 commentarii

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj marchează Ziua Mondială a Siguranței Pacientului – 17 septembrie 2025 prin punerea la dispoziția pacienților a unui lot consistent de aparatură medicală, intrat recent în dotare. Deviza aniversării din acest an „În siguranță, din prima zi de viață!” reamintește responsabilitatea personalului medical de a-i proteja pe cei mai vulnerabili pacienți: copiii și nou-născuții. O parte semnificativă dintre aparatele puse în funcțiune se adresează acestei categorii de pacienți.

Secția Clinică Obstetrică-Ginecologie I a primit în dotare un microscop inversat ICSI, un aparat esențial pentru Compartimentul tratamentul infertilității și reproducere umană asistată (fertilizare in vitro), unic în sistemul public din această parte a țării, care se adresează problemelor de fertilitate masculină.

Laboratorul de endoscopie digestivă diagnostică și terapeutică Interne III a primit în dotare un videogastroscop pediatric și un videocolonoscop pediatric, aparate destinate atât copiilor, cât și adulților cu patologii stenozante ale tractului digestiv superior și inferior (tumori, boli inflamatorii intestinale).

Un ecograf performant destinat ecografiilor de șold pentru nou-născuți, ecografiilor speciale, musculo-scheletale, ecografii Doppler pentru vene și artere, de părți noi și ganglionare a intrat în folosință în Laboratorul de radiologie și imagistică medicală.

Blocul operator al Secției Clinice Chirurgie Generală I și-a completat aparatura proprie cu o consolă de monitorizare paratiroidă, o consolă de monitorizare nervi, un sistem de detecție Gamma pentru radiotrasori și o trusă de instrumente pentru chirurgie laparoscopică, aparatură de mare utilitate în activitatea chirurgicală.

“Dotarea cu aparatură de ultimă generație și aplicarea unor proceduri medicale care să respecte principiile siguranței pacienților reprezintă cerințe esențiale pentru calitatea serviciilor medicale și o componentă majoră a managementului calității în spital. Aparatele au fost achiziționate cu fonduri de la Consiliul Județean Cluj, în valoare totală de 1.850.000 lei. Mulțumim reprezentanților CJ Cluj, cu mențiunea că asigurarea acestori fonduri reprezintă o contribuție directă la creșterea gradului de siguranță a pacienților”, declară Prof.Dr. Claudia Gherman, managerul SCJU Cluj

