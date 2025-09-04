EVENIMENT

Apahida Festival 2025: 3 zile de muzică și distracție la Stadionul Bazei Sportive Apahida!

4 septembrie 20250 commentarii

Apahida Festival 2025 își deschide porțile în perioada 5-7 septembrie la Stadionul Bazei Sportive Apahida, oferind trei zile pline de muzică, spectacole și activități pentru întreaga familie. Intrarea este gratuită.
Programul muzical și de spectacole
Festivalul aduce pe scenă artiști cunoscuți și talente locale:
* Vineri, 5 septembrie: Seara se încheie cu concertele artiștilor Andra Gogan și Andia. Pe parcursul zilei, publicul se va bucura de momente muzicale susținute de:
* 16:00 – 16:10: Eclipse Apahida – Majorete
* 16:15 – 16:25: Paula Roberta Pașca
* 16:30 – 16:50: Viorel Papuc
* 16:55 – 17:05: Alex Crișan
* 17:05 – 17:15: Yasmina Berindean
* 17:30 – 18:00: Marian Dascăl & Orchestra
* 18:15 – 19:00: Deți Iuga & Orchestra
* 19:30 – 20:30: Andra Gogan
* 21:00 – 22:00: Andia
* Sâmbătă, 6 septembrie: Cap de afiș sunt Mario și Grasu XXL.
* Duminică, 7 septembrie: Festivalul se încheie cu Nicole Cherry & The Urs și un spectaculos foc de artificii.

Activități pentru copii

Pe lângă concerte, cei mici se pot bucura de o varietate de activități, ateliere și spectacole de teatru.
* Vineri, 5 septembrie: Între 17:00 și 19:00, este programată activitatea ZEPPELIN – Tricicletă cu baloane de săpun.
* Sâmbătă, 6 septembrie: Ziua este dedicată jocurilor și concursurilor. Copiii pot participa la Atelier de baloane uriașe de săpun (14:00 – 15:00) sau pot viziona spectacole de magie și ventrilocie precum CINE ESTE ÎN JOBEN? (13:00 – 14:00) și VIAȚA SECRETĂ A CELOR MAI NEAȘTEPTATE OBIECTE (13:00 – 14:00). Nu lipsesc nici personajele animate precum Forest Princess sau Crăiasa Zăpezii.
* Duminică, 7 septembrie: Programul include Jocurile copilăriei (11:00 – 13:00) și spectacole cu personaje pe picioroange (Lupul și Scafandru).
Apahida Festival 2025 promite să fie un eveniment memorabil, aducând comunitatea laolaltă pentru a celebra muzica și bucuria.

Abonamente

