Anunț privind obținerea Autorizației de Construire nr. 818

18 septembrie 20250 commentarii

Conform Legii nr. 102 din 13 aprilie 2023, alineatul (231 ), se anunță public obținerea Autorizației de Construire nr. 818 din 18.09.2025 cu titlul: „Supraetajare clădire școala, reabilitare termică Școala Gimnazială Ion Creangă”, Aleea Peana nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj.

