Anunț de începere a implementării proiectului societății KIATO DESIGN SRL

19 septembrie 20250 commentarii

 

Anunț de începere a implementării proiectului societății KIATO DESIGN SRL

Data: 19.09.2025

Comunicat de presa KIATO DESIGN SRL

Societatea KIATO DESIGN SRL anunță începerea implementării proiectului „Dezvoltarea societatii KIATO DESIGN S.R.L. prin achizitia de echipamente inovatoare”, cod SMIS 335025.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității companiei KIATO DESIGN SRL prin dotarea spațiului de producție existent pentru a extinde activitatea în domeniul fabricării mobilierului de bucătărie, în conformitate cu codul CAEN 3102 – Fabricarea de mobilier pentru bucătărie. Se prevede achiziționarea de echipamente avansate și active corporale, necesare pentru a sprijini procesele inovative de fabricare a mobilierului. Prin proiectul propus, KIATO DESIGN SRL contribuie la realizarea și intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor prin dotarea unui spațiu de producție, implementarea de tehnologii de producție avansate și crearea a 3 noi locuri de muncă în cadrul companiei, contribuind astfel la atingerea obiectivelor, acțiunii și priorității Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, începând cu data de 18.07.2025 și având ca termen de finalizare 17.07.2027. Proiectul are o valoare totală de 1.150.507,68 lei. Din aceasta 782.345,22 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene, 138.060,92 lei reprezintă contribuția de la bugetul național, restul fiind aportul beneficiarului.

Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice vizând Obiectivul specific 1.3: Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, din cadrul apelului de proiecte PRNV/2023/131.A/1.

Autoritatea de Management în cadrul Programului este Agenția De Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Date de contact:

Adresa de email: vlad@kiato.ro , Telefon: 0731748922

Persoana de contact: Ocoș Vlad-Cristian

 

 

www.regionordvest.ro     I     www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului
României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”

