Angelina Jolie s-a întors în Ucraina, de data aceasta în prima linie a frontului

6 noiembrie 20250 commentarii

Actrița americană Angelina Jolie s-a întâlnit cu personal medical, familii și voluntari în Herson și Mykolaiv, a confirmat Fundația Legacy of War pe 6 noiembrie.

În timpul vizitei, lui Jolie i s-a arătat cum instituțiile medicale și educaționale din regiunile de pe linia frontului din sudul Ucrainei au fost mutate în spații subterane fortificate pentru a-și putea continua activitatea.

De asemenea, i s-a prezentat modul în care mai multe drumuri au fost protejate cu plase de protecție, ca să diminueze efectele atacurilor rusești.

„Oamenii din Mykolaiv și Herson trăiesc în pericol în fiecare zi, dar refuză să cedeze. Într-un moment în care guvernele din întreaga lume întorc spatele protecției civililor, puterea și sprijinul lor reciproc sunt copleșitoare”, a declarat Jolie într-un comunicat al Fundației Legacy of War.

„După aproape trei ani de conflict, epuizarea este vizibilă, dar și determinarea. Familiile își doresc siguranță, pace și șansa de a-și reconstrui viețile. Diplomația și protecția civililor nu ar trebui lăsate să dispară într-o luptă brutală a armelor și tehnologiei”, a adăugat actrița.

Angelina Jolie a mai vizitat Ucraina și în primăvara anului 2022.

Atunci, au circulat zvonuri potrivit cărora, în timpul vizitei sale, un ucrainean care o însoțea, ar fi fost reținut. Se pare că bărbatul era ofițer în rezervă și nu avea un certificat valabil de la comisia medicală, așa că ar fi fost redirecționat către o altă locație pentru a rezolva situația.

Locuitorii din sudul Ucrainei au suportat unele dintre cele mai sângeroase atacuri rusești în cei aproape patru ani de război.Forțele ruse au capturat capitala regională, Herson, în martie 2022, dar trupele ucrainene au eliberat orașul mai târziu în acel an. Părți ale regiunii rămân însă sub ocupație rusă, iar populația civilă din Herson continuă să fie supusă atacurilor letale aproape zilnic.

