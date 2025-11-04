INTERNE

Amenzi usturătoare la Apahida pentru nereguli legate de protecția animalelor

4 noiembrie 20250 commentarii

Polițiștii au aplicat sancțiuni de aproximativ 22.000 de lei aplicate în urma unei razii de amploare în comuna Apahida ce a vizat identificarea modului în care este respectată legislația animalelor, gestionarea câinilor fără stăpân, reglementările de igienă publică și regimul de deținere a animalelor periculoase.

Acțiunea s-a desfășurat între orele 09.00 și 11.00, și a avut ca scop prevenirea infracțiunilor antisociale, combaterea ilegalităților îndreptate împotriva persoanei și a patrimoniului, dar și verificarea respectării normelor privind protecția animalelor. În cadrul raziei, autoritățile au identificat 27 de animale domestice și de companie, și au verificat respectarea legislației privind gestionarea acestora.

De asemenea, au fost verificate lucrările de construcții executate fără autorizație și a fost monitorizată situația de salubrizare a zonelor publice. Polițiștii și autoritățile locale au inspectat și abandonarea bunurilor pe domeniul public, iar în cadrul activităților de prevenire a consumului de substanțe interzise, au fost realizate și alte controale specifice.

Printre realizările acțiunii se numără și depistarea unui minor care figura ca plecat voluntar de la domiciliu, fiind găsit și predat autorităților.

Polițiștii și autoritățile locale au anunțat că astfel de razii vor continua în perioada următoare, în vederea menținerii unui climat de siguranță, ordine și legalitate în comuna Apahida.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Bătălia cu evaziunea fiscală la Cluj

Bărbat reținut în cadrul operațiunii Jupiter

Accident rutier petrecut pe Bulevardul Muncii. Bărbat de 50 transportat la spital

Direcția Silvică Cluj este inclusă în Direcția Silvică Transilvania de Vest

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.