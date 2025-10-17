DECESE

Am luat la cunoștință cu profund regret despre trecerea în neființă a domnului HOREA UIOREANU

17 octombrie 20250 commentarii

Am luat la cunoștință cu profund regret despre trecerea în neființă a domnului
HOREA UIOREANU
Transmitem familiei îndoliate sincere condoleanțe și compasiune în aceste momente de profundă tristețe.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Familia Horia Ciorcilă

Cu multă durere în suflet ne luăm rămas bun de la prietenul nostru HOREA UIOREANU.

