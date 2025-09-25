EXTERNE

Alegerile din Republica Moldova, teren de antrenament pentru dezinformarea rusească

25 septembrie 20250 commentarii

AFP

Înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova se răspândesc, prin intermediul internetului, videoclipuri trucate cu ajutorul inteligenţei artificiale şi acuzaţii nefondate la adresa preşedintei Maia Sandu, ceea ce transformă ţara într-un teren de antrenament pentru dezinformarea rusească, în cadrul războiului informaţional al Moscovei împotriva Europei.


Până acum, majoritatea sondajelor arată că Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) al şefei statului, formaţiune pro-europeană aflată la putere din 2021, este cel mai bine cotat, dar are de purtat o bătălie grea.
În urmă cu câteva săptămâni, un videoclip „deepfake”, contrafăcut cu instrumentul de inteligenţă artificială Luma AI – o prezenta pe preşedintă interpretând o piesă rap în rusă, cu versuri în care o descriau ca pe o conducătoare ineficientă.
Acesta a fost doar unul din multele conţinuturi înşelătoare de pe internet, dintr-o campanie de dezinformare cunoscută sub numele de Operaţiunea Overlord sau Matrioşka – păpuşa rusească în care se ascund alte păpuşi, succesiv tot mai mici, arată comunitatea online Antibot4Navalny.

Sandu a fost acuzată fără nicio bază şi de schizofrenie, iar PAS – de fraudarea alegerilor.
Pe Telegram circulă afirmaţii în rusă conform cărora liderii europeni vor să o folosească pe preşedintă pentru declanşarea unui război în Republica Moldova, impunerea unei dictaturi şi trimiterea moldovenilor pe front, împotriva forţelor ruse cu care luptă Ucraina vecină.

Mai multe anchete au indicat implicarea rusească în aceste campanii

Unele mesaje în engleză pe X imită organizaţii media străine, cum ar fi AFP sau BBC, şi par să vizeze un public internaţional, inclusiv pe cei peste un milion de cetăţeni moldoveni din diaspora.
Săptămâna aceasta, BBC şi-a publicat concluziile despre o reţea secretă finanţată de Rusia care încearcă să perturbe alegerile: reţeaua are legături cu politicianul pro-rus fugar Ilan Şor şi se pare că a plătit cetăţeni moldoveni pentru a difuza propagandă rusească, generând mesaje false vizualizate de milioane de ori.
Unii experţi consideră că astfel de dezvăluiri nu reprezintă decât o mică parte dintr-o reţea mult mai vastă coordonată de Rusia împotriva Republicii Moldova şi în ultimă instanţă a Europei.
„Din nefericire, Republica Moldova a devenit un teren de antrenament pentru războiul informaţional al Kremlinului în Europa de Est”, apreciază cercetătorul Nicolae Ţîbrigan de la Academia Română.
Aceste campanii ruseşti de dezinformare, expuse şi în România, urmăresc – conform opiniilor unor experţi – atât apropierea Republicii Moldova de Rusia, cât şi destabilizarea Uniunii Europene.
Un purtător de cuvânt al Meta, compania care deţine reţeaua Facebook, a declarat că aceasta „monitorizează situaţia”. „Am perturbat deja marea majoritate a activităţii neautentice identificate în aceste rapoarte”, a susţinut el într-un e-mail către AFP.

TikTok nu a răspuns solicitării de a comenta.

