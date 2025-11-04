EXTERNE

Albanezii ocolesc cu brio interzicerea aplicaţiei TikTok

4 noiembrie 20250 commentarii

Interdicţia asupra TikTok impusă în Albania în acest an pare deja caducă, deoarece cetăţenii micii ţări balcanice o ocolesc în masă cu ajutorul reţelor private virtuale (VPN), în timp ce jurnaliştii şi activiştii o combat, considerând-o o restricţie a libertăţii de exprimare, scrie duminică EFE.

Interdicţia popularei reţele sociale chineze a fost adoptată în martie de guvernul premierului socialist Edi Rama, după ce un băiat de 14 ani a fost înjunghiat mortal în faţa unei şcoli din Tirana, într-o încăierare despre care s-a presupus că avea legătură cu TikTok.

„Astăzi, cetăţenii pot accesa TikTok fără obstacole şi nu a existat niciun răspuns din partea instituţiilor”, a declarat avocatul şi analistul media albanez Alban Duraj. „De fapt, prevederea legală rămâne doar de formă, deoarece nu a fost niciodată aplicată de autorităţi”, a adăugat el într-un interviu telefonic cu EFE din Skopje.

Anunţând interdicţia, Rama a citat un sondaj realizat în rândul a aproximativ 65.000 de părinţi, dintre care – a afirmat el – 90% au susţinut închiderea platformei de teamă că aceasta ar putea încuraja hărţuirea, violenţa în rândul minorilor şi ar putea reprezenta riscuri pentru confidenţialitatea datelor.

Însă măsura s-a dovedit extrem de nepopulară, nu numai în rândul tinerilor, ci şi în rândul bloggerilor, jurnaliştilor, antreprenorilor şi lucrătorilor independenţi, care consideră TikTok un instrument important pentru diseminarea ideilor lor sau promovarea produselor şi serviciilor.

Considerând-o o restricţie a libertăţii de exprimare, interdicţia a fost contestată la Curtea Constituţională de trei organizaţii civice şi jurnalistice.

 

 

 

