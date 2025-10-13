SPORT

AHC Potaissa Turda debutează în EHF European League

13 octombrie 20250 commentarii

AHC Potaissa Turda debutează, marți, în cupele europene, într-un meci spectaculos împotriva echipei spaniole Irudek Bidasoa Irun, în cadrul EHF European League –Group Phase. Evenimentul marchează un moment important pentru handbalul turdean și pentru întreaga comunitate locală.

Bilete disponibile:

  • 50 lei – acces general
  • 25 lei – bilet redus (elevi, studenți, pensionari – disponibil exclusiv la casierie, pe baza unui act doveditor)

”AHC Potaissa Turda invită toți iubitorii handbalului să fie prezenți la Nova PG Arena pentru a susține echipa în primul meci european al acestei ediții a EHF European League. Atmosfera promite să fie una deosebită, pe măsura performanței și ambiției jucătorilor turdeni.

Susține POTAISSA Turda și trăiește emoția handbalului european la Turda!”, se arată într-un  comunicat al grupării turdene.

Partida dintre Potaissa Turda și Irudek Bidasoa Irun se joacă cu începere de la ora 19.45, la Sala Polivalentă Nova Pg Arena.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

România învinge Austria pe Arena Naţională

U” Cluj defilează în amicalul cu ASA Târgu Mureș

U-BT Cluj-Napoca, victorie dramatică în ABA League după prelungiri cu KK Krka

FCR câștigă amicalul cu CS Gloria Bistriţa

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.