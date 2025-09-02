EVENIMENT

Aeroportul Internațional Cluj și AnimaWings cresc frecvențele zborurilor spre București

2 septembrie 20250 commentarii

Vești bune pentru călători! Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, în parteneriat cu compania aeriană AnimaWings și cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, anunță creșterea frecvențelor zborurilor directe spre București, începând cu data de 1 octombrie 2025.

În prezent, ruta Cluj-București este operată cu nouă frecvențe săptămânale de către AnimaWings. Începând cu luna octombrie, acestea vor crește la 14 frecvențe pe săptămână, prin introducerea unor zboruri suplimentare în zilele de marți, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Astfel, zborurile vor fi operate zilnic, iar vinerea pasagerii vor beneficia chiar de trei curse pe zi.

Această suplimentare a frecvențelor vine ca răspuns la cererea tot mai mare de călătorii între Cluj-Napoca și București. În plus, creșterea numărului de zboruri interne facilitează și conexiunile către principalele destinații internaționale ale AnimaWings, precum Paris Charles de Gaulle, Praga, Stockholm-Arlanda sau Larnaca, dar și către alte orașe disponibile din rețeaua companiei, inclusiv Dubai, Nisa, Ibiza sau Sofia.

Sprijin pentru dezvoltarea regională

În context, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a declarat: „Aeroportul Internațional Cluj este una dintre prioritățile Consiliului Județean Cluj, iar dezvoltarea rețelei sale de rute este extrem de importantă în strategia pe termen mediu și lung. Creșterea frecvențelor pe ruta Cluj-București reprezintă un pas semnificativ atât pentru compania aeriană AnimaWings, cât și pentru Aeroportul Internațional Cluj, care, cu o conectivitate mai mare, va avea șanse să atingă noi recorduri de trafic de pasageri și în acest an.”

Viorel Federiga, președintele Consiliului de Administrație al aeroportului, a subliniat importanța acestei decizii: „Apreciem în mod deosebit decizia companiei AnimaWings de a crește frecvențele de zbor. Prin aceste rezultate remarcabile, Aeroportul Internațional Cluj demonstrează încă o dată că este cel mai dinamic aeroport regional din România. Eforturile echipei aeroportului clujean se bazează pe profesionalism, viziune și excelență, contribuind la dezvoltarea celui mai mare aeroport regional din țară.”

Directorul general al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, David Ciceo, a adăugat: „Ne bucură decizia companiei aeriene românești AnimaWings de a mări numărul de frecvențe pe această rută internă, apreciată atât de mediul de afaceri, cât și de ceilalți pasageri. Ruta Cluj-Napoca – București-Otopeni se situează pe primul loc în topul destinațiilor interne și Schengen de pe Aeroportul Cluj, iar în primele șapte luni ale anului 2025, AnimaWings a transportat pe această rută peste 40.000 de pasageri.”

Conectivitate și oportunități pentru pasageri

Creșterea frecvențelor facilitează planificarea călătoriilor, reduce timpul de așteptare și oferă mai multe opțiuni pentru conexiunile internaționale prin București. Pasagerii beneficiază astfel de flexibilitate sporită, iar mediul de afaceri clujean se bucură de mai multe oportunități de deplasare rapidă între cele două mari orașe ale țării.

Astfel, Aeroportul Internațional Cluj și AnimaWings își consolidează poziția de lider în transportul aerian regional, oferind servicii mai bune și mai frecvente pentru călătorii care se deplasează atât în scop personal, cât și profesional.

