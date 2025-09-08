DECESE

Aducem omagiu celui care a fost un mentor pentru multe generații de farmaciști, Prof. Univ. Dr. HONORIUS POPESCU

8 septembrie 2025

Cu profund respect, aducem omagiu celui care a fost un dascăl devotat și un mentor pentru multe generații de farmaciști,

Prof. Univ. Dr. HONORIUS POPESCU.

Colectivul Disciplinei de Farmacognozie, Facultatea de Farmacie,

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, Cluj Napoca

