EXTERNE

Administrația Trump modifică radical recomandările privind vaccinarea copiilor

22 septembrie 20250 commentarii

 

Experţii numiţi de secretarul american pentru Sănătate din administraţia preşedintelui Donald Trump au votat joi pentru modificarea recomandărilor de vaccinare împotriva rujeolei, contrar avizului unor oameni de ştiinţă şi medici, într-un context marcat de temeri legate de viitoare modificări, informează AFP.

Rezultatul acestui vot, care a avut loc într-un context extrem de politizat, a fost urmărit cu o deosebită atenţie, grupul de experţi fiind recent reorganizat de secretarul american pentru Sănătate, Robert Kennedy Jr., un sceptic în privinţa vaccinurilor.

Invocând riscul de efecte secundare, deşi acestea sunt minime şi fără gravitate, asociate vaccinului combinat împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei şi varicelei (RORV), noul Comitet consultativ privind practicile de vaccinare (ACIP) din cadrul Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite a decis să nu mai recomande vaccinarea copiilor cu vârste sub patru ani.

„Este o nouă strategie menită să sperie părinţii”, a declarat în faţa jurnaliştilor Sean O’Leary, un specialist în boli infecţioase şi pediatrie.

Vaccinarea copiilor din această categorie de vârstă împotriva acestor boli va fi de acum înainte privilegiată prin două vaccinări separate: o injecţie împotriva primelor trei boli (vaccinul ROR) şi una împotriva varicelei.

Mai mulţi specialişti au avertizat însă împotriva unei astfel de măsuri care, în opinia lor, ar semăna inutil îndoieli şi ar complica accesul la aceste vaccinuri.

Modificarea adoptată joi ar putea fi urmată şi de altele: acelaşi comitet a analizat totodată vaccinarea nou-născuţilor împotriva hepatitei B şi intenţionează să examineze vaccinurile împotriva COVID-19.

Alte vaccinuri, în special pentru femeile însărcinate, vor fi reexaminate ulterior, a anunţat Martin Kulldorff, biostatisticianul care conduce grupul de experţi. El a deschis şedinţa de joi într-o tonalitate defensivă, dând asigurări că acest comitet este „pro-vaccinare”, contrar unor „afirmaţii false” din presa americană.

„Atunci când există opinii ştiinţifice divergente, aveţi încredere doar în oamenii de ştiinţă care sunt dispuşi să dialogheze şi să dezbată public”, a declarat el.

Această declaraţie l-a înfuriat pe Wilbur Chen, un specialist în boli infecţioase: „Ei nu au intenţia de a dezbate pe baza unei ştiinţe solide. Ei nu fac altceva decât să repete informaţii eronate şi falsificate”.

Recomandările formulate de acest comitet dictează, în special, acoperirea sau nu a costurilor vaccinurilor de către anumite asigurări medicale şi programe de vaccinare. Este vorba despre un detaliu foarte important într-o ţară în care preţul unui singur vaccin poate ajunge la câteva sute de dolari.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Statele europene se mulţumesc cu un compromis minim pentru 2035

Netanyahu și un Israel fără rețineri

Europa se confruntă cu traficul de pistoale artizanale convertite în arme letale

După tragedii naționale, Obama și Trump – un studiu în contraste

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.