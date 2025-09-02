EDITORIAL

Adevărul dureros din cuvintele unui fost ministru

2 septembrie 2025

Mai bine de trei decenii a tras corupția pe spuzele României fără ca măcar o singură zi să-i fi scăpat presei a relata despre escroci ce-și fac veacul sub poalele unor magistrați. Trei decenii și încă vreo trei ani au sângerat relațiile jurnaliștilor cu apologeții legii în România, ca un tribut adus neiertării sperjurului, adică al călcării în picioare a unui jurământ față de oameni, țară și Dumnezeu.

