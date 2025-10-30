ADMINISTRAȚIE

Acțiuni anuale de verificare a construcțiilor hidrotehnice din județul Cluj

30 octombrie 20250 commentarii

Administrația Națională „Apele Române” continuă acțiunile anuale de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, indiferent de deținător.

În județul Cluj, inspecțiile au vizat obiective aflate în competența Administrațiilor Bazinale de Apă Someș-Tisa, Crișuri și Mureș. În aria Someș-Tisa, au fost controlate:

  • lucrările de apărare de pe râul Someșul Mic din municipiul Gherla și de pe Valea Mărului din localitatea Iclod;
  • barajul Mănăștur;
  • acumularea Câmpenești;
  • stadiul integrării hărților de risc la inundații în Planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și stadiul reactualizării Planurilor locale de apărare împotriva inundațiilor pentru perioada 2026-2030 la Primăria Apahida;
  • situația stocurilor de materiale și mijloace de apărare la SGA Cluj și Formația Gherla.

Comisia de verificare a fost alcătuită din reprezentanți ai structurilor implicate în managementul situațiilor de urgență la nivel național, bazinal și județean: Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj și Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență.

Scopul acțiunii este asigurarea funcționării în condiții de siguranță a lucrărilor hidrotehnice și protejarea populației, a bunurilor și a mediului în caz de fenomene hidrologice periculoase.

 

