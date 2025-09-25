ADMINISTRAȚIE

Acțiune a Poliției pentru Protecția Animalelor în comuna Panticeu: 37 de sancțiuni aplicate

25 septembrie 2025

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Cluj au desfășurat, în data de 23 septembrie, o acțiune în comuna Panticeu pentru prevenirea și sancționarea faptelor ce aduc atingere legislației privind protecția animalelor, dar și pentru prevenirea posibilelor atacuri ale câinilor agresivi, periculoși sau fără stăpân.

În cadrul acțiunii, au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, după cum urmează: 6 sancțiuni conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor; 25 sancțiuni conform O.U.G. nr. 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân; 2 sancțiuni conform O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul câinilor periculoși sau agresivi; 2 sancțiuni conform H.G. nr. 984/2005 privind normele sanitare veterinare și siguranța alimentelor; 1 sancțiune conform Legii nr. 61/1991 privind ordinea și liniștea publică.

Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 14.000 de lei.

De asemenea, polițiștii au efectuat verificări la 21 de deținători de animale, pentru a asigura respectarea normelor legale și siguranța cetățenilor.

Autoritățile reamintesc cetățenilor că respectarea legislației privind protecția animalelor și gestionarea câinilor fără stăpân contribuie la prevenirea incidentelor și la menținerea unui mediu sigur pentru întreaga comunitate.

