ECONOMIE

Achiziție majoră din partea AROBS Transilvania Software

5 noiembrie 20250 commentarii

AROBS Transilvania Software a achiziţionat o participaţie majoritară de 65% la firma românească de inginerie Global Engineering Services & Solutions (Gess Engineering), detaliile financiare ale tranzacţiei nefiind publice, în conformitate cu acordul dintre părţi. „Conducerea AROBS Transilvania Software SA informează piaţa cu privire la achiziţionarea unei participaţii majoritare de 65% în Global Engineering Services & Solutions SRL (denumită în continuare „Gess Engineering”), companie românească de inginerie cu sediul în Sibiu care dezvoltă şi implementează soluţii complexe de testare, validare şi integrare a vehiculelor, oferind servicii complete, de la proiectare şi design, testare de prototipuri şi analiză de performanţă pentru marii jucători globali din industria automotive şi furnizori direcţi ai acestora (Tier 1).

Tranzacţia completează linia de servicii de inginerie a AROBS, prin extinderea expertizei companiei în validarea sistemelor, siguranţă şi integrarea vehiculului, într-o abordare axată pe competenţe cu aplicabilitate extinsă în ecosistemul de mobilitate, vehicule autonome şi sisteme embedded”, se arată într-un raport al AROBS Transilvania Software.
Aceasta este cea de-a treia tranzacţie a AROBS Transilvania Software din acest an, după majorarea capitalului social realizată în iulie 2024, în urma căreia a atras aproximativ 30 de milioane de euro pentru a susţine strategia de creştere bazată pe fuziuni şi achiziţii. În martie 2025, AROBS Transilvania Software a achiziţionat integral SVT Electronics, o companie românească specializată în dezvoltarea de soluţii complete de management şi analiză a datelor tahograf, iar în iunie 2025 a realizat prima achiziţie directă în Statele Unite ale Americii, prin achiziţionarea unei participaţii de 70% în compania americană Codingscape, specializată în consultanţă tehnologică, design şi servicii de dezvoltare software personalizat pentru clienţi enterprise.

AROBS Transilvania Software şi Gess Enginnering au colaborat anterior în numeroase proiecte, identificând de-a lungul timpului sinergii între echipe, valori şi abordare tehnică. „Integrarea Gess Engineering în Grup reprezintă un pas natural în consolidarea zonei de inginerie, oferind o nouă dimensiune în aria de testare şi validare. Gess Engineering aduce o experienţă solidă în implementarea proiectelor complexe, care implică precizie, disciplină şi colaborare directă cu parteneri globali, aspecte care completează expertiza Grupului. Deşi activează în sectorul automotive, un domeniu care a traversat o perioadă de ajustare în ultimii ani, achiziţia contribuie la extinderea competenţelor de inginerie ale Grupului, cu aplicabilitate atât în mobilitate, cât şi în alte domenii tehnologice”, se menţionează în raport. Gess Engineering a fost fondată în 2018 şi a evoluat gradual, ajungând ca în perioada 2023 – 2024 să depăşească pragul de 100 de specialişti, odată cu extinderea colaborărilor directe cu producători auto şi furnizori Tier 1, precum şi prin dezvoltarea în Sibiu a unor activităţi complexe de integrare a vehiculelor.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Oamenii de afaceri clujeni, îngrijorați de inițiativele guvernului

Aproape 350 de mii de autoturisme înmatriculate în județul Cluj

UBB și Autoworld Audi, parteneriat strategic pentru mobilitate și educație economică

AROBS își accelerează strategia de extindere: a treia achiziție din 2025, preluarea Gess Engineering din Sibiu

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.