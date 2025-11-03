INTERNE

Accident rutier petrecut pe Bulevardul Muncii. Bărbat de 50 transportat la spital

3 noiembrie 20250 commentarii

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit luni, 3 noiembrie 2025, la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Muncii din municipiul Cluj-Napoca, anunță reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului (ISU) Cluj.

Aceștia mai informează că apelul de urgență a venit în jurul orei 12.40, iar la fața locului s-au deplasat două autospeciale cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. În accident a fost implicat un singur autoturism, însă din fericire nu au existat victime încarcerate. Un bărbat de aproximativ 50 de ani a fost evaluat medical și transportat la spital pentru investigații suplimentare”, au mai transmis pompierii clujeni. 

T.S.

sursă foto: ISU Cluj

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Direcția Silvică Cluj este inclusă în Direcția Silvică Transilvania de Vest

Bărbat accidentat grav pe trecerea de pietoni

Accident rutier mortal la Mera

Cloudul guvernamental: o Fata Morgana

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.