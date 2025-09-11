EVENIMENT

Accident rutier pe strada Oașului din Cluj-Napoca: Un autotren a lovit două mașini parcate și un imobil

11 septembrie 20250 commentarii

Un autotren a intrat pe contrasens și a provocat pagube însemnate, în această dimineață, pe strada Oașului din Cluj-Napoca. Două autoturisme parcate, un stâlp de electricitate și un imobil au fost avariate, iar șoferul a ajuns la spital.

Un autotren a intrat pe contrasens și a provocat pagube însemnate, în această dimineață, pe strada Oașului din Cluj-Napoca. Două autoturisme parcate, un stâlp de electricitate și un imobil au fost avariate, iar șoferul a ajuns la spital.

Vehiculul a pătruns pe contrasens, unde a acroșat două autoturisme parcate, oprindu-se ulterior într-un imobil. În urma impactului, a fost avariat și un stâlp de electricitate aflat în apropiere.

La fața locului au intervenit trei echipaje din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Cluj-Napoca, precum și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă. Din fericire, nu au existat persoane încarcerate. Șoferul autotrenului, conștient și cooperant, a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat la o unitate spitalicească pentru investigații suplimentare.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Clujul găzduiește cea de-a patra Conferință Internațională de Psihodramă pentru Copii și Adolescenți

Cicloturiștii sărbătoresc „Ziua Muntelui” pedalând pe Creasta Plopilor

Primark a deschis primul magazin în Cluj-Napoca, în Centrul comercial Vivo!

Un tânăr de 20 de ani şi-a pierdut viaţa după ce s-a răsturnat cu maşina, în Popeşti

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.