Accident rutier mortal la Mera

2 noiembrie 20250 commentarii

Un grav accident rutier a avut loc, duminică seara, pe DN 1F, în localitatea Mera, județul Cluj. Potrivit informațiilor transmise de ISU Cluj, un bărbat de 65 de ani a fost accidentat de un autoturism. Din nefericire, acesta a suferit leziuni incompatibile cu viața, medicul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj declarând decesul la fața locului.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul

ziarulfaclia.ro
