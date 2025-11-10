INTERNE

Accident rutier la Sălicea

10 noiembrie 20250 commentarii

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, luni, 10 noiembrie 2025, la un accident rutier petrecut pe raza localității Sălicea, comuna Ciurila, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj. Citând aceleași surse, echipajele operative au găsit la fața locului un autoturism ieșit în afara părții carosabile. Din fericire, nu au existat victime încarcerate, însă o femeie, un bărbat și un copil de aproximativ doi ani au fost evaluați medical și ulterior transportați la spital. La intervenție au luat parte două autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SAJ.

T.S.

